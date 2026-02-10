Wmf 2026: capo di Gabinetto Eichberg (Mimit), ‘lavoriamo perchè imprese del Made in Italy

“Il Made in Italy è figlio di una grande tradizione che, però, può essere innovata. La sfida di We Make Future e del Mimit attraverso i suoi strumenti, come il Piano Transizione 5.0 e il trasferimento tecnologico, è quella di far sì che questo approccio all’innovazione possa diventare parte del quotidiano delle nostre imprese e possa far fare un salto di qualità al Made in Italy”. Così Federico Eichberg, capo di Gabinetto Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di Wmf – We Make Future, Fiera Internazionale B2B certificata su Innovazione Intelligenza Artificiale, Digitale, Tecnologie emergenti e Internazionalizzazione, organizzata al Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.