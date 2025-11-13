Violenza di genere: Novartis, ‘screening gratuiti in 5 centri della rete Dire per avvicinare donne

Quasi la metà delle donne vittime di violenza non ha mai preso parte agli screening promossi sul territorio. Ad allontanarle dai percorsi di prevenzione e cura non solo gli esiti psicologici delle violenze subite, come la scarsa considerazione dei propri bisogni di salute fisica e mentale, ma anche le condizioni economiche e le difficoltà logistiche e familiari che queste donne vivono. Lo evidenziano i risultati dell’indagine che ha coinvolto 207 donne nei centri Dire- Donne in rete contro la violenza del territorio nazionale, presentati all’incontro con la stampa a Milano organizzato dall’associazione. In questa occasione è stato presentato ‘La salute è di tutte’, nato dalla collaborazione con Novartis Italia, che porterà in 5 centri della rete Dire, screening gratuiti di prevenzione senologica e cardiovascolare.