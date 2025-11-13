Violenza di genere: Carelli (Dire), ‘salute donne è elemento fondamentale per loro libertà futura’

“Le donne mettono sempre al centro qualcos’altro, soprattutto quando si trovano all’interno di una situazione di violenza e, purtroppo, la loro salute passa in secondo piano. La loro salute, invece, è un elemento fondamentale per la libertà futura”. Sono le parole di Cristina Carelli, presidente Dire- Donne in rete contro la violenza, in occasione dell’evento ‘La Salute è di Tutte’, durante il quale sono stati presentati i risultati dell’indagine che ha coinvolto la rete di centri antiviolenza Dire su tutto il territorio nazionale, per analizzare l’impatto della violenza di genere sulla realizzazione del diritto alla salute delle donne. Il progetto, realizzato con il supporto di Novartis, mira a sostenere il diritto alla salute delle donne a partire dal superamento degli ostacoli e delle disuguaglianze generate dalla violenza.