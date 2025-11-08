Video

Università, Ungaro (Leonardo): “Nel mercato del lavoro c’è bisogno di competenze trasversali”

“Oggi, per esempio, i medici sono anche ingegneri visto che tecnologia e medicina vanno con la medesima andatura ed è quello che serve nel mondo del lavoro: la trasversalità delle conoscenze”. Lo ha detto Simone Ungaro, Co-General Manager Strategy & Innovation di Leonardo intervenendo a Roma, all’inaugurazione dell’anno accademico Jump Job-University Matching Project 2025/2026. Il programma, attivo nelle Residenze Rui (Residenze universitarie internazionali), è un percorso triennale che integra il sapere accademico con i contenuti e le dinamiche propri del mondo del lavoro, attraverso lo sviluppo delle soft skills, i corsi interdisciplinari e gli approfondimenti tematici.

