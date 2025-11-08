Video

Università, Rossi: “progetto Jump fondamentale per sviluppare soft skills”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Le soft skills al giorno d’oggi fanno la differenza nella vita e nel mondo del lavoro: i giovani devono imparare a stare insieme, comunicare e avere spirito critico proprio in un mondo denso di tecnologie ed è questo l’obiettivo del progetto Jump”. Lo ha affermato Andrea Rossi, amministratore Delegato e Direttore Generale Università del Campus Bio-Medico di Roma, partecipando all’inaugurazione dell’anno accademico Jump Job-University Matching Project 2025/2026, a Roma. Il percorso triennale, attivo nelle Residenze Rui (Residenze universitarie internazionali), mira a sviluppare le soft skills attraverso corsi interdisciplinari e approfondimenti tematici che uniscono il sapere accademico e le dinamiche proprie del mondo del lavoro.

Potrebbe interessarti

Università, Ungaro (Leonardo): “Nel mercato del lavoro c’è...

Università, Ghini (fondazione Rui): “E’ in atto una...

Università, Papalia “sviluppo intelligenza artificiale come processo cambiamento...

Di Maio (Aiom), ‘oncologi al servizio della comunità...

Presentato il docufilm “Il mio nuovo mondo”, una...

Tumori: a Roma il 27esimo Congresso Aiom, all’inaugurazione...

Perrone (Aiom), ‘Mattarella colpito da impegno dell’Oncologia per...

Tumori: epatologo Russello, ‘approccio multidisciplinare necessario in epatocarcinoma’

Salus Tv n° 44 del 5 novembre 2025

Medicina:  Mirone (Siu), ‘attenzione urologi alla componente maschile...