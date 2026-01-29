Video

Un’edizione al ribasso? I numeri del nuovo cast

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Oggi ci tuffiamo nei numeri di Sanremo 2026, cifre che hanno il sapore di un netto cambio di rotta.Abbiamo analizzato i dati dei 30 artisti che calcheranno il palco dell’Ariston, basandoci su due indicatori chiave: la popolarità attuale, misurata con gli ascoltatori mensili su Spotify, e il successo commerciale consolidato, ovvero i dischi di platino certificati dalla Fimi. Ecco il risultato.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

Potrebbe interessarti

Ciclismo, Abodi: “Sicurezza al centro dei percorsi della...

Ciclismo, Olesen (Novo Nordisk): “Coppa Italia Regioni occasione...

Ciclismo, Pella: “Porteremo Coppa Italia in tutte le...

Coppa Italia Regioni, Roccella: “Unificato il montepremi per...

Frana di Niscemi, la denuncia: il piano contro...

“Due di Noi sul divano rosa”, l’iniziativa di...

Sport, Triathlon Experience promuove l’Italia nel mondo

Malattie rare: ipertensione polmonare, approvato rimborso a biologico...

Tumori: mielofibrosi, con momelotinib pazienti con anemia liberi...

Tumori, ematologa Rossi: “Momelotinib risolve anemia in mielofibrosi”