Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘associazioni pazienti presenti in tutte le fasi del percorso’

“Le Associazioni pazienti sono presenti in tutte le fasi del percorso delle persone che hanno un sospetto di diagnosi di cancro, sono molto attive nel promuovere la conoscenza tra il pubblico e si battono affinché, una volta inseriti nei programmi di screening, i pazienti vengano chiamati e seguiti per evitare che ci siano abbandoni”. Così Francesco De Lorenzo, presidente Favo – Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, al tavolo clinico-istituzionale “Oncologia nel Lazio. Diagnosi precoce, innovazione terapeutica e sostenibilità: migliorare gli outcome di cura”, promosso da DiCo Sanità e svoltosi a Roma. L’incontro ha riunito istituzioni regionali, clinici, farmacisti, economisti sanitari e rappresentanti dei pazienti, con l’obiettivo di migliorare l’accesso precoce alla diagnosi e alle cure oncologiche, valorizzare l’appropriatezza prescrittiva e garantire sostenibilità economica e continuità assistenziale.