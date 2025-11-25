Trump: “Siamo vicini a un’intesa”

Mentre i combattimenti non si fermano a Ginevra le delegazioni degli Stati Uniti e dell’Ucraina sono arrivate a una bozza di accordo in 19 punti e ora – stando alla Bbc – colloqui tra Usa e Russia sono in corso ad Abu Dhabi. Il presidente Usa Trump ha detto: “Siamo vicini a un’intesa”, ma l’ultimo testo elaborato a Ginevra rimane vago su questioni critiche.

