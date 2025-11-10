Trasporti: ass. Lucente, ‘Riforma legge dei trasporti e bigliettazione digitale priorità per

“Sul fronte dei trasporti abbiamo due priorità in Regione Lombardia: la riforma della legge 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti – che sta per approdare anche in Consiglio regionale e la bigliettazione digitale, affinché entro il 2028 diventi un sistema integrato su tutta la Regione”. Sono le parole di Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, in occasione degli Stati generali dei trasporti, l’evento dedicato al futuro della mobilità in svolgimento a Milano, presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. L’incontro, promosso dall’Assessorato rappresentato da Lucente in collaborazione con Fnm, è stato una preziosa occasione di confronto tra istituzioni, imprese e territori.