Terremoto: dopo quasi un decennio riapre la Basilica di San Benedetto a Norcia

A distanza di quasi un decennio dal terremoto del 2016 che l’aveva quasi completamente distrutta, la Basilica di San Benedetto a Norcia è stata riaperta. Il 18 gennaio 2021, in piena intesa tra tutte le istituzioni coinvolte, infatti, è stato siglato un accordo di sponsorizzazione tecnica con l’obiettivo di sostenere la ricostruzione della Basilica attraverso l’impiego di risorse economiche e contributi di alto profilo professionale e organizzativo, accanto al Commissario Straordinario per la Ricostruzione e al Ministero della Cultura – l’Arcidiocesi di Spoleto e Norcia, la Regione Umbria e il Comune di Norcia, tramite un’alleanza che ha condotto enti pubblici e privati in una visione strategica condivisa. Eni ha avuto un ruolo chiave all’interno dell’accordo, attraverso la propria controllata Eniservizi, assumendo il ruolo sponsor tecnico al fianco del Ministero nelle attività di coordinamento e di project management durante le fasi di ricostruzione della Basilica.