Video

Tech: italiani attenti a qualità e sostenibilità acqua, sistemi di filtraggio Culligan rispondono a

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Oltre tre italiani su quattro sono preoccupati per la qualità dell’acqua che bevono e oltre un terzo dei Millennials e dei giovani della Gen Z adotta soluzioni di filtrazione domestica. Il 46% beve acqua del rubinetto, ma solo un italiano su due ne valuta la qualità come eccellente o buona, tant’è che il 75% è solito ricorrere alle bottiglie di plastica. Tre le principali preoccupazioni spiccano calcare, microplastiche e pfas. È quanto emerge dalla ricerca Ipsos Doxa presentata a “L’acqua del futuro è smart”, un evento dedicato a salute, sostenibilità e tecnologia applicate al trattamento dell’acqua promosso da Culligan – player di riferimento nel settore – a Milano. In risposta a queste esigenze, l’azienda ha presentato in anteprima in Italia Purity e Smart Modernity, due soluzioni connesse che portano l’innovazione IoT dentro e fuori casa, puntando su sicurezza, controllo e personalizzazione, con benefici concreti anche in termini di sostenibilità.

Potrebbe interessarti

Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo

Paura per il maltempo in Sicilia: un’ambulanza è...

Volano schiaffi e messaggi (non più) privati tra...

Tech, Lotta (Culligan Italy): “Smart Modernity abbatte problemi...

Chernobyl ha perso le fonti di alimentazione esterna

Tech, Giampieri (Culligan Italia): “Impegnati a promuovere l’educazione...

Alimentazione, Donegani: “nessun beneficio dalla sostituzione dell’olio di...

Alimentazione, Tapella (Uiops): “far conoscere al pubblico Sigep...

Alimentazione, fisiologo Banni: “No a giudizi morali su...

Alimentazione, Gramigna (Unigrà): “Olio di palma sostenibile è...