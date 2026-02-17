Video

Sport, paralimpica Sabatini: “Olimpiadi e Paralimpiadi occasioni per sensibilizzare il pubblico”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono sempre un grande momento di coinvolgimento del pubblico, della popolazione. È l’occasione per mandare dei messaggi forti, tra cui l’inclusione, ma anche l’importanza della sicurezza stradale”. Sono le parole di Ambra Sabatini, atleta paralimpica portabandiera per l’Italia ai Giochi di Parigi 2024, plurimedagliata e detentrice del record mondiale nei 100 metri, alla proiezione in anteprima del docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presso il Salone d’Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano.

Potrebbe interessarti

Il lavoro che fa stare bene: la nuova...

Napoli, incendio all’alba di oggi: brucia il Teatro...

Tlc, Boccardelli (Luiss): “Digitalizzazione leva per la crescita,...

Tlc, Gola (Open Fiber): “Piano BUL crea 16...

Sport, Buonfiglio (Coni): “Ambra Sabatini? L’ho vista vincere,...

Milano Cortina 2026, a Casa Italia il docufilm...

Sicurezza stradale, Giana (Aspi): “Lavoriamo ogni giorno per...

Europa-Australia, la furia Trump accelera l’accordo tra Bruxelles...

Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo...

Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di...