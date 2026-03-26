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Sostenibilità: Cicchiello (Anci), ‘Serve qualità nella differenziata e più comunicazione ai

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“L’Unione Europea ha spostato gli obiettivi dalla raccolta al riciclo dei rifiuti, e questo cambia l’approccio che dobbiamo adottare. Per adempiere alle prescrizioni europee dobbiamo essere in grado di testimoniare il riciclo effettivo dei rifiuti e non soltanto la percentuale di raccolta differenziata.” Così Carmelina Cicchiello, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, durante la presentazione, a Roma, della piattaforma Shift, il nuovo spazio di collaborazione per mettere a sistema competenze e sviluppare soluzioni integrate per acqua, energia e bioeconomia.

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