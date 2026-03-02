Video

Sicurezza stradale: Brandi (Pro Vita & Famiglia), ‘governo ripristini legalità costituzionale’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Abbiamo preparato questo rapporto che denuncia tutte le grafiche rimosse, le frasi bannate e le motivazioni date. Inoltre, abbiamo chiesto al governo di intercedere e intervenire affinché venga ripristinata la legalità costituzionale e che venga cambiato l’articolo 23 del Codice della strada affinché possano essere estese a tutte le affissioni di carattere sociale anche le garanzie date dall’articolo 21 per quanto riguarda la stampa”. Sono le parole di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione dell’incontro con la stampa ‘…E IO PARLO!’, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus a Roma per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione.

Potrebbe interessarti

La reazione dell’Iran: colpite le raffinerie di petrolio...

Malattie rare, endocrinologo Salcuni: “Attenzione all’impatto psicologico”

Endocrinologo Barale: “Linguaggio medico non basta, dare voce alle...

Ipoparatiroidismo, Palermo (Ucbm): “Con le nuove cure migliora...

Malattie rare: presentata l’opera ‘Voci dall’Invisibile’ dedicata alla...

Guerra in Iran, Europa spettatrice inerte?

A Roma la conferenza sul futuro della previdenza...

Salute: disordini mestruali per il 60% delle adolescenti...

Hivlab Lombardia, esperti a confronto su nuovi modelli...

Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%