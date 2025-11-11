Video

Serretti (ab medica), ‘da Vinci 5, un’occasione unica per mostrare l’evoluzione della chirurgia

“La presentazione ufficiale di da Vinci 5 al Congresso Siu rappresenta un’occasione unica per mostrare all’Italia l’evoluzione della chirurgia robotica e le sue applicazioni concrete a beneficio di medici e pazienti”. Così Veronica Serretti, specialty manager Uro/Gyn di ab medica, ha illustrato come il nuovo sistema robotico integri intelligenza artificiale, sensori avanzati e simulazione chirurgica, migliorando precisione, sicurezza e formazione dei chirurghi durante il 98° Congresso della Società italiana di urologia.

