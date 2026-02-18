Video

Sanità, Vergallo (Aaroi-Emac): “La cura del capitale umano unica via per il benessere del Ssn”

by Adnkronos
“La cura del capitale umano è la nostra definizione per individuare le risorse di cui ha bisogno il Sistema sanitario nazionale. A nostro parere, si realizza attraverso l’individuazione e l’attuazione di strategie condivise, perché solo la condivisione tra le parti politiche, le parti sociali, le rappresentanze, i professionisti e non da ultimo ovviamente le rappresentanze dei cittadini che hanno i bisogni di salute, può essere l’unica strada attraverso la quale realizzare i nostri obiettivi”. Lo ha detto Alessandro Vergallo, presidente di Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani – Emergenza area critica) intervenendo a Palazzo Wedekind, a Roma, durante il convegno ‘Lavoro e capitale umano: le sfide per il futuro’, organizzato dall’associazione.

