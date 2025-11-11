Video

Sanità: Sereni (Pd), ‘necessari più investimenti per strutture e personale’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Bisogna investire maggiormente nella sanità, soprattutto in quella pubblica, che significa anche l’utilizzo di strutture e personale convenzionato, in quanto vi è un grande aumento delle diseguaglianze sociale e territoriale. E’ necessario disporre di più risorse e professionisti, anche gli infermieri perché se vogliamo far partire le Case di comunità dobbiamo avere molto più personale infermieristico”. Lo afferma Marina Sereni, responsabile nazionale Salute e sanità del Pd, al 57esimo Congresso nazionale specialisti ambulatoriali Sumai-Assoprof, ‘Dove finisce la teoria e inizia la cura’, a Roma.

Potrebbe interessarti

Cappello (Unipol): “Con il nostro podcast dieci colleghi...

Sanità: Moratti (Fi), ‘specialisti ambulatoriali centrali per unire...

Salute: Magi (Sumai), ‘senza specialisti ambulatoriali tenuta Ssn...

Sanità: Parente (Iv), ‘nostri emendamenti a manovra per...

Comunicazione: Rillo (iliad), ‘Borse di studio e mentorship...

Comunicazione: Faravelli (Nestlé Purina), ‘Credibilità e persone al...

Comunicazione: Fiore (Lactalis), ‘Con Disractive costruiamo una rete...

Comunicazione: Brugnaro (Canon), ‘AI strumento prezioso al servizio...

Vacarini (Unipol), ‘Uscire dalla polarizzazione per parlare ai...

Sanità: Castellone ‘in manovra poche risorse per specialisti...