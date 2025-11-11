Sanità: Sereni (Pd), ‘necessari più investimenti per strutture e personale’

“Bisogna investire maggiormente nella sanità, soprattutto in quella pubblica, che significa anche l’utilizzo di strutture e personale convenzionato, in quanto vi è un grande aumento delle diseguaglianze sociale e territoriale. E’ necessario disporre di più risorse e professionisti, anche gli infermieri perché se vogliamo far partire le Case di comunità dobbiamo avere molto più personale infermieristico”. Lo afferma Marina Sereni, responsabile nazionale Salute e sanità del Pd, al 57esimo Congresso nazionale specialisti ambulatoriali Sumai-Assoprof, ‘Dove finisce la teoria e inizia la cura’, a Roma.