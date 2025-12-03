Video

Sanità: ‘Salute sostenibilità e nuove frontiere’, presto il vodcast su Ssn e futuro

by Adnkronos
‘Salute, sostenibilità e nuove frontiere’ è il titolo di una nuova serie vodcast che, non a caso, reinterpreta in chiave innovativa l’acronimo Ssn – di solito riferito al Servizio sanitario nazionale – dando voce ai protagonisti istituzionali, ai professionisti dell’industria, ma anche ad esperti, cittadini e pazienti. L’obiettivo? Mettere sotto la lente il contributo che i vari stakeholder stanno dando al sistema per renderlo capace di rispondere alle crescenti richieste di salute, avendo attenzione alla sostenibilità, ma anche aprendo alle nuove frontiere della ricerca e della cura.

Cinque puntate, cinque prospettive, un’unica sfida centrale: come costruire un Ssn e un futuro che sappia davvero garantire salute, sostenibilità e innovazione. Su questo si confronteranno gli ospiti che parteciperanno alla serie realizzata da Adnkronos in collaborazione con Abbvie e presto disponibile sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com.

