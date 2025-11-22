Video

Sanità: Liris (FdI), ‘malattie rare meritano di essere affrontate come quelle comuni’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Intervenire prima e meglio significa dare qualità di vita al paziente e un’opportunità in più in termini di guarigione. Inoltre viene data una prospettiva di maggiore tenuta di conti pubblici a una nazione che deve rivedere il servizio sanitario nazionale così come lo conosciamo alla luce di una platea di riferimento che è cambiata e di patologie nuove e rare che meritano di essere affrontate alla stessa maniera”. Sono le parole di Guido Quintino Liris, membro della V commissione Bilancio del Senato, ospite all’evento “Tutela del paziente con malattie rare: la Miastenia gravis come paradigma”, organizzato a Roma e promosso da Omar – Osservatorio Malattie Rare con il contributo non condizionato di Ucb Pharma.

Potrebbe interessarti

Malattie rare: Mantegazza (Aim), ‘miastenia gravis condiziona vita...

Malattie rare, miastenia: Rettore (Am), ‘serve punto di...

Malattie rare, miastenia: neurologo Maggi, ‘nuove terapie ben...

Malattie rare: neurologo Habetswallner, ‘sensibilizzare su miastenia gravis’

Università: min. Schillaci, ‘con approccio One health Tor...

Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘L’università deve formare persone...

Roma Tor Vergata, al via l’anno accademico all’insegna...

Forum risorse umane, Risaro (Datapizza), ‘supportiamo aziende nell’integrazione...

Forum risorse umane, la 17esima edizione dedicata al...

Campus Bio-Medico inaugura un nuovo bagno dedicato alle...