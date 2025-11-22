Sanità: Liris (FdI), ‘malattie rare meritano di essere affrontate come quelle comuni’

“Intervenire prima e meglio significa dare qualità di vita al paziente e un’opportunità in più in termini di guarigione. Inoltre viene data una prospettiva di maggiore tenuta di conti pubblici a una nazione che deve rivedere il servizio sanitario nazionale così come lo conosciamo alla luce di una platea di riferimento che è cambiata e di patologie nuove e rare che meritano di essere affrontate alla stessa maniera”. Sono le parole di Guido Quintino Liris, membro della V commissione Bilancio del Senato, ospite all’evento “Tutela del paziente con malattie rare: la Miastenia gravis come paradigma”, organizzato a Roma e promosso da Omar – Osservatorio Malattie Rare con il contributo non condizionato di Ucb Pharma.