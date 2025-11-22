Video

Malattie rare: Mantegazza (Aim), ‘miastenia gravis condiziona vita quotidiana’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La miastenia gravis condiziona qualsiasi attività della vita quotidiana se non controllata. Si va da sintomi leggeri dal punto di vista neurologico, ma molto impattanti sul piano personale, come la diplopia, cioè il vedere doppio. Si può far fatica a salire le scale, a pettinarsi, a masticare e deglutire. È una malattia molto impattante”. Così Renato Mantegazza, primario emerito neuroimmunologia e malattie neuromuscolari, Fondazione Irccs istituto neurologico Carlo Besta di Milano e presidente Aim – Associazione italiana miastenia e malattie immunodegenerative – Amici del Besta Odv, durante l’evento “Tutela del paziente con malattie rare: la Miastenia gravis come paradigma”, organizzato a Roma e promosso da Omar – Osservatorio Malattie Rare con il contributo non condizionato di Ucb Pharma.

Potrebbe interessarti

Sanità: Liris (FdI), ‘malattie rare meritano di essere...

Malattie rare, miastenia: Rettore (Am), ‘serve punto di...

Malattie rare, miastenia: neurologo Maggi, ‘nuove terapie ben...

Malattie rare: neurologo Habetswallner, ‘sensibilizzare su miastenia gravis’

Università: min. Schillaci, ‘con approccio One health Tor...

Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘L’università deve formare persone...

Roma Tor Vergata, al via l’anno accademico all’insegna...

Forum risorse umane, Risaro (Datapizza), ‘supportiamo aziende nell’integrazione...

Forum risorse umane, la 17esima edizione dedicata al...

Campus Bio-Medico inaugura un nuovo bagno dedicato alle...