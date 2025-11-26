Sanità: d’Alba (Federsanità), ‘modello autonomo a volte non favorisce equità’

“Oggi nella struttura dell’offerta sanitaria c’è da chiedersi se” il modello basato sulle autonomie “sia ancora da perseguire, perché ha dimostrato fino a oggi che, a volte, non favorisce il perseguimento dell’equità. Questo lo si può fare anche con delle regole nuove, senza distruggere l’impianto normativo e regolatorio, però è necessario intervenire”. Così Fabrizio d’Alba, direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma e presidente Federsanità nazionale, intervenendo alla 20°edizione del Forum Risk Management, ad Arezzo.