Video

Sanità: D’Agnese (Idi), con sistemi di Ai, ‘offerta ai pazienti in base ai loro bisogni’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Sistemi che impiegano l’intelligenza artificiale “sono in grado di prenotare prestazioni come se fossero operatori umani del call center; possono gestire le richieste di informazioni, le preparazioni agli esami, i recall per evitare i no-show e possono dare informazioni su tutta l’attività che rilevano riguardo le necessità del paziente, al fine di poter dare un’offerta ai nostri cittadini in linea con i loro bisogni”. Così, Giampaolo D’Agnese, direttore tecnologia & innovazione Fondazione Luigi Maria Monti Idi Irccs, partecipando alla 20° edizione del Forum Risk Management ad Arezzo.

Potrebbe interessarti

Grins: nuovi strumenti digitali per la sostenibilità delle...

Rapporto ‘Io sono cultura’: nel 2024 cresce impatto...

Osho a tutto gas: “Il bambinello del Presepe?...

Cecere (plus aps): “ ‘Campagna Choose you –...

L’infettivologo Moschese: “Grazie a terapie moderne e semplici...

Policlinico universitario Tor Vergata, attivata la nuova Unità...

Romano (Tor Vergata): “Niente più barelle nei corridoi,...

Rocca (Regione Lazio): “Accessi in aumento ma attese...

Levialdi Ghiron (Tor Vergata), “Nuova Unità di Medicina...

Carolina Crescentini, su Netflix far rivivere la rivoluzione...