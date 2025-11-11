Video

Salute: Magi (Sumai), ‘senza specialisti ambulatoriali tenuta Ssn è a rischio’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Le criticità maggiori del Ssn sono la carenza di specialisti ambulatoriali del territorio e di infermieri. Noi da tempo cerchiamo di far capire alla politica che la mancanza di tali figure può solo aumentare le liste d’attesa. Dal momento che il territorio deve fare da filtro nelle Case di comunità, la nostra paura è che non ci siano più, a breve, gli specialisti all’interno di queste strutture e che, di conseguenza, i cittadini, dovendo trovare una soluzione specialistica, si rechino sempre di più in Pronto soccorso o siano costretti a rinunciare alle cure”. E’ l’allarme  lanciato da Antonio Magi, segretario generale Sumai-Assoprof, al 57esimo Congresso nazionale specialisti ambulatoriali ‘Dove finisce la teoria e inizia la cura’, a Roma.

Potrebbe interessarti

Cappello (Unipol): “Con il nostro podcast dieci colleghi...

Sanità: Sereni (Pd), ‘necessari più investimenti per strutture...

Sanità: Moratti (Fi), ‘specialisti ambulatoriali centrali per unire...

Sanità: Parente (Iv), ‘nostri emendamenti a manovra per...

Comunicazione: Rillo (iliad), ‘Borse di studio e mentorship...

Comunicazione: Faravelli (Nestlé Purina), ‘Credibilità e persone al...

Comunicazione: Fiore (Lactalis), ‘Con Disractive costruiamo una rete...

Comunicazione: Brugnaro (Canon), ‘AI strumento prezioso al servizio...

Vacarini (Unipol), ‘Uscire dalla polarizzazione per parlare ai...

Sanità: Castellone ‘in manovra poche risorse per specialisti...