Salute: Fondazione Bracco a Wired Health 2026 con ‘Art from inside’

Torna nel capoluogo lombardo, presso il Base di via Bergognone, ‘Wired Health’, l’evento gratuito aperto al pubblico che promuove il dialogo sui modi con cui l’innovazione sta trasformando medicina, salute e sistemi sanitari. All’edizione 2026, dedicata all’andare oltre i limiti, superando quanto già conosciuto – il sottotitolo dell’evento è infatti ‘Beyond’ – ha partecipato anche Fondazione Bracco, presentando un estratto di ‘Art from inside – capolavori svelati tra arte e scienza’. Il progetto culturale multidisciplinare, già esposto a Palazzo Reale a Milano da ottobre 2025 fino a gennaio 2026, ha visto le più moderne tecniche di diagnostica per immagini esplorare gli strati nascosti di celebri opere d’arte. Ad illustrare ‘Art from inside’ a ‘Wired Health’ è stata la coordinatrice del team scientifico del progetto, Isabella Castiglioni, direttrice della ricerca, sviluppo e innovazione del Cdi – Centro diagnostico italiano e professore di Fisica Applicata all’università degli studi di Milano-Bicocca.