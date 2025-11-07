Video

Salute: Buratti (Synlab Italia), ‘lavorare con studenti ci arricchisce e aiuta percorso verso sana

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il lavoro fatto con gli studenti in questi anni degli i-Days Synlab è stato veramente arricchente. I giovani portano energia, entusiasmo e una visione differente da corporate e da quella di chi ha qualche anno in più. Questo percorso ci ha permesso di sviluppare idee, esperienze, competenze e relazioni. Quest’anno abbiamo deciso di parlare di longevità, un tema sempre più importante, perché si vive più a lungo ma lo si vuole fare in salute e al meglio. La prevenzione e la diagnosi precoce per una sana longevità sono al cuore della nostra missione”. Così il ceo di Synlab Italia, Andrea Buratti, intervenendo a Milano alla quarta edizione degli i-Days, l’hackathon dell’azienda dedicato quest’anno al tema della longevità e che coinvolge studenti universitari da tutta Italia. Gli i-Days 2025, intitolati “Invecchiare bene: promuovere la longevità in salute con prevenzione e diagnosi precoce, stili di vita e tecnologie digitali”, sono promossi da Eit Health, organizzazione dell’unione europea per l’innovazione in ambito sanitario, in collaborazione con Cariplo Factory e l’università degli studi di Napoli Federico II.

Potrebbe interessarti

Salute: vincitori i-Days 2025, ‘Alma-Care risolve problemi di...

Salute: ‘Alma-Care’ vince gli i-Days 2025, l’hackathon di Synlab sulla longevità

Ecomondo, la dipendenza dell’Italia dalle materie prime critiche

Samia Suluhu Hassan, la Tanzania e la vittoria...

Gregori (Novamont): “A Ecomondo presentiamo il primo telo...

Brunori (ENEA): “Nasce l’hub tecnologico sulle materie prime...

Fontana (Conai): “Economia circolare e sport, un progetto...

Coppola (ENEA): “Innovazione e qualità per filiere più...

Medicina: Carrieri (Siu), ‘urologo rilevante in malattie oncologiche...

Zohran Mamdani: anatomia di una vittoria socialista