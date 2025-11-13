Video

Salus tv n° 45 del 12 novembre 2025

by Adnkronos
In questo numero: Al 98° congresso Sìu debutta da Vinci 5, nuova frontiera della robotica urologica Dolore cronico, molte in Italia le differenze nei percorsi di cura. Manifesto 2.0 potrebbe aiutare a colmare i gap Tumori in aumento nel Lazio, urge rafforzare prevenzione e diagnosi precoce Costantini (Sinu giovani), residui di lavorazione del pomodoro e della nocciola utili per riformulare nuovi prodotti alimentari 55esima edizione Congresso Sin, al centro le sfide della neurologia moderna Presentato alla Camera report sul tumore della prostata Antonio Biroccio nuovo general manager di Gsk Italia, ‘innovazione e prevenzione sono parole chiave’

