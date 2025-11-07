Salus Tv n° 44 del 5 novembre 2025

In questo numero: Primo trapianto al mondo di arteria polmonare, eseguito al Sant’Andrea – Sapienza di Roma Al 55° Congresso Sin presentato da Merck nuovo vodcast ‘Mille Storie’ Siti, “ottimizzare la protezione vaccinale contro l’influenza” Irccs Bambino Gesù, 40 anni di ricerca e cura, inaugurato nuovo laboratorio di Terapia genica Congresso Siaarti-ICare 2025, anestesisti tra innovazione ed etica Atassia di Friedreich , Biogen lancia campagna #challengeyourbalance Fibrillazione atriale, ablazione a campo elettrico pulsato più sicura, rapida ed efficace Prevenzione cancro del seno, adesione altissima di donne della Polizia a Care for Caring 2.0 7% bebè ha necessità terapia intensiva, neonatologi: ‘ridurre procedure dolorose’ Aifa approva rimborsabilità danìcopan per il trattamento di adulti con Epn che presentano anemia emolitica residua Dolore cronico, gli esperti: ‘esempi regionali virtuosi ma gestione non omogenea’