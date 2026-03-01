Video

Sal Da Vinci re di Sanremo 2026, De Martino conduttore 2027 – Sanremo Express podcast, Adnkronos

by Adnkronos
Sal Da Vinci con il brano ‘Per sempre sì’ vince il festival. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga, che si aggiudica anche il premio della critica. Quarta Arisa con ‘Magica favola’, quinti Fedez e Masini con ‘Male necessario’. Carlo  Conti conferma in diretta: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Riviviamo la serata insieme alle inviate dell’Adnkronos e scopriamo rumors e commenti del giorno dopo. 

Ascolta "Sanremo Express" ogni giorno su podcast.adnkronos.com

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
