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Rotocalco n° 11 dell’18 marzo 2026

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Illumina Sport: il progetto per il diritto allo sport prende il via a Cologno Monzese; Sagre: Unpli assegna in Senato i marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità”; Sostenibilità: a Milano le capsule in alluminio di Nespresso dritte nel sacco giallo; Arte: al Senato la mostra fotografica di Fondazione Bracco che celebra le donne nella scienza; Cultura: Fnm porta ‘sul binario giusto’ il Palio di Legnano; Torino-Lione: svelata la prima maxi fresa che scaverà il versante italiano del tunnel del Moncenisio; Violenza di genere, UniMarconi e Doppia Difesa presentano il progetto “Ricomincio da me”; Università e AI: Luiss e Google avviano collaborazione per innovare la didattica; Imprese: a Milano la prima ‘Car Clinic Champions’, premiati i 3 migliori carrozzieri italiani

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