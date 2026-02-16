Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso

Sette comuni della costa teramana in un’unica destinazione moderna, con 60 chilometri di spiaggia Bandiera Blu e plastic free. E’ la Riviera del Gigante, presentata alla Bit 2026 come nuovo modello di sviluppo condiviso Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Economia circolare dell’olio minerale usato, le sfide di una filiera che funziona Potrebbe interessarti Economia circolare dell’olio minerale usato, le sfide di... 16 Febbraio 2026 Zelensky: “Putin non sarà fermato con baci e... 16 Febbraio 2026 Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio 16 Febbraio 2026 Decreto Flussi 2026, oggi il click day 16 Febbraio 2026 J-Ax, il ritorno all’Ariston tra Milano e country 16 Febbraio 2026 Saipem: con ‘Trame di futuro’ l’arte partecipata ridà... 16 Febbraio 2026 Uomo aggredisce una bambina e tenta di rapirla... 15 Febbraio 2026 Irina Shayk, il glamour arriva sul palco dell’Ariston 14 Febbraio 2026 Al Senato un incontro di riflessione tra istituzioni... 14 Febbraio 2026 L’attività diplomatica italiana all’estero – 13 febbraio 2026 13 Febbraio 2026