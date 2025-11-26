Video

Rapporto ‘Io sono cultura’: nel 2024 cresce impatto economico generato da attività culturali 

Si è tenuta oggi a Roma la presentazione della XV edizione del rapporto ‘Io sono cultura’, realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne e Deloitte con la collaborazione dell’Istituto per il credito sportivo e culturale, Fondazione Fitzcarraldo, Fornasetti e con il patrocinio del ministero della Cultura. Secondo il report, cultura e creatività generano complessivamente un valore aggiunto per circa 302,9 miliardi di euro – equivalenti al 15,5% della ricchezza complessiva del Paese – circa 113 dei quali in modo diretto e i restanti indirettamente. Uno dei temi centrali per il settore è oggi quello delle competenze e della ricerca di professionisti in grado di abbinare competenze digital e green con skills trasversali come il problem solving e la capacità di lavorare in gruppo.

