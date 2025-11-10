Raid russi ai siti energetici

In Ucraina si contano i danni alle reti dell’energia. Gran parte delle regioni sono state costrette a interruzioni alle forniture elettriche, 8-16 ore, durante le riparazioni, dopo che gli attacchi russi costati la vita a sette persone hanno ridotto a “zero” la capacità di produzione, come segnalato da Ukrenergo.
Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”:
YouTube: https://bit.ly/3FqWppn
Spreaker: https://bit.ly/42g2ONG
Apple Podcasts: https://apple.co/3JE1OMi
Spotify: https://spoti.fi/40bpm0v
Amazon Music: https://amzn.to/40HVQ37
Audible: https://bit.ly/4370ARc
Adnkronos: podcast/adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/)