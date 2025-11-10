Video

Raid russi ai siti energetici

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

In Ucraina si contano i danni alle reti dell’energia. Gran parte delle regioni sono state costrette a interruzioni alle forniture elettriche, 8-16 ore, durante le riparazioni, dopo che gli attacchi russi costati la vita a sette persone hanno ridotto a “zero” la capacità di produzione, come segnalato da Ukrenergo.

Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”: 
YouTube: https://bit.ly/3FqWppn 
Spreaker: https://bit.ly/42g2ONG 
Apple Podcasts: https://apple.co/3JE1OMi 
Spotify: https://spoti.fi/40bpm0v 
Amazon Music: https://amzn.to/40HVQ37 
Audible: https://bit.ly/4370ARc    
Adnkronos: podcast/adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/)  

Potrebbe interessarti

Trasporti: Fontana (Regione Lombardia), ‘infrastrutture fondamentali per sviluppo...

Trasporti: ass. Lucente, ‘Riforma legge dei trasporti e...

Trasporti: La Russa (Senato), ‘siano ben governati e...

Salute, Raffaele Petrone (Petrone Group): “Il nostro, un...

‘I Cantieri della transizione’: la campagna nazionale di...

Farmaceutica, 60 anni di Petrone Group: da piccola...

Salute: Pierluigi Petrone (Petrone group), “sessant’anni di storia,...

‘I Cantieri della transizione’: la campagna nazionale di...

Malattie rare, Attrv-Pn: esperta Obici, ‘epidemiologia in evoluzione,...

Sanità, asma grave: Numi (Sifo) ‘per sostenibilità Ssn...