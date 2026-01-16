Video

Putin: “Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare”

by Adnkronos
“Lo stato attuale delle relazioni tra Russia e Italia lascia molto a desiderare”. Così il presidente russo Vladimir Putin. Immediata la replica del ministro degli Esteri, Antonio Tajani: sostiene che le relazioni con l’Italia “lasciano a desiderare perché noi abbiamo detto che la Russia ha invaso l’Ucraina e abbiamo difeso l’Ucraina, ma noi non siamo in guerra con la Russia. Abbiamo detto soltanto che il Cremlino ha sbagliato, che l’invasione dell’Ucraina è stato un atto che noi consideriamo assolutamente illegittimo, che punta a conculcare la libertà degli ucraini. Nulla di più”.

