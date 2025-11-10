Video

Peppe Vessicchio, l’ultimo grande applauso ai funerali nella sua Montesacro

by Adnkronos
Il quartiere di Montesacro, ma anche tanti volti noti della musica e della televisione hanno reso l’ultimo omaggio al maestro Peppe Vessicchio, dentro e fuori la chiesa dei Santi Angeli Custodi di piazza Sempione.

La famiglia – la moglie Enrica Mormile, la figlia Alessia, la nipote Teresa e le bisnipoti Alice e Caterina – aveva fatto sapere che la cerimonia funebre si sarebbe svolta in forma strettamente privata ma questo non ha impedito l’afflusso di tanti amici del maestro, del mondo dello spettacolo e non, che hanno voluto rendergli l’ultimo omaggio e stringersi intorno alla moglie, alla figlie e alla nipote.

Tra questi: Fiorella Mannoia, il braccio destro di Maria De Filippi, Sabina Gregoretti, Lorella Cuccarini, Veronica e Giuliano Peparini, Rudy Zerbi, l’autore di ‘Amici’ Mauro Monaco, Valerio Scanu, Rossella Brescia e tanti ex allievi del talent di Canale5, con cui Vessicchio aveva collaborato per moltissimi anni.

