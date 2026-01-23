Video

Pazienti ai tavoli tecnici, vodcast racconta come cambia il sistema salute

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Le decisioni che interessano la salute si prendono a tavoli dove siedono, tradizionalmente, clinici, istituzioni e industria. Oggi però il sistema salute sta cambiando: sempre più spesso, a quei tavoli, siedono anche i pazienti, attraverso le loro associazioni. È questo il cuore del secondo episodio del vodcast “Ssn  – Salute, sostenibilità e nuove frontiere”, realizzato da Adnkronos in collaborazione con AbbVie e disponibile sulle principali piattaforme digitali. Un confronto aperto sull’evoluzione della governance sanitaria  e sul ruolo crescente dei Patient Advocacy Group nelle politiche di salute pubblica è proposto proprio nel  titolo: ‘Il ruolo delle terze parti nel processo decisionale e nelle scelte di politica sanitaria’ .

Potrebbe interessarti

Mika racconta il nuovo album “Hyperlove”: “Mi aiuta...

Wellness: David Lloyd Malaspina investe su nuove forme...

Wellness: Mira (David Lloyd), ‘Investimento da 4mln di...

Trasporti: da Malpensa a Gallarate in 8 minuti...

Tecnologia: a Milano la terza edizione dell’Ai Festival

Witkoff e Kushner da Putin, incontro chesto da...

Ai, Berti (Rozes): “Tecnologia può combattere crimini finanziari”

Trasporti: Gibelli (Fnm), ‘tempi di attraversamento ridotti con...

Trasporti: ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘per collegamento con...

Trasporti: Brunini (Sea), ‘tratta Malpensa-Gallarate è tassello per...