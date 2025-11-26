Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre

Dal primo dicembre cambia la procedura per ottenere il passaporto. Non si potrà più utilizzare il bollettino postale, ma solo i sistemi digitali pagamento e cambia anche l’importo. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Lippi torna (per poco) in panchina: il discorso da brividi al Viareggio Potrebbe interessarti Italia Economia n° 47 del 26 novembre 2025 26 Novembre 2025 Deforestazione, l’Europa cambia strada e la sinistra protesta 26 Novembre 2025 Vittime civili di guerra, riconfermato Vigne alla guida... 26 Novembre 2025 Sanità: Riboldi (Piemonte), ‘sviluppare silver economy che incida... 26 Novembre 2025 Jennifer Lawrence: “Madri imperfette? Non siamo ancora pronti... 26 Novembre 2025 Sanità: Spandonaro (Crea), ‘in 40 anni disparità non... 26 Novembre 2025 Sanità: d’Alba (Federsanità), ‘modello autonomo a volte non... 26 Novembre 2025 Presegue lavoro negoziale per accordo pace 26 Novembre 2025 Reato di femminicidio, la Camera vota all’unanimità: è... 26 Novembre 2025 Sanità: Faltoni (Confindustria Dm), ‘Toscana tra regioni leader... 26 Novembre 2025