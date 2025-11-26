News

Champions League, Atletico Madrid-Inter – La partita in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 26 novembre, i nerazzurri affrontano l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano nella quinta giornata della fase campionato. I nerazzurri, tra le prime della classe con 12 punti dopo quattro gare, vanno a caccia di un successo importante anche in termini di morale dopo il ko nel derby contro il Milan. Dall’altra parte, gli spagnoli hanno conquistato fin qui 6 punti. Calcio d’inizio alle 21. 

Dove vedere Atletico-Inter? La partita è visibile in diretta su Amazon Prime Video. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Amazon Prime. 

Nella sesta giornata della fase campionato, l’Inter ospiterà il Liverpool a San Siro il 9 dicembre. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Lippi torna (per poco) in panchina: il discorso...

Schlein invitata ad Atreju, leader dem andrà se...

Manovra, vertice a Palazzo Chigi: intesa su affitti...

Manovra, l’oro di Bankitalia allo Stato? A cosa...

Omicidio Willy, Cassazione: definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi,...

Roma, i residenti del rione Borgo contro il...

Lotta allo spreco alimentare, nel Lazio la legge...

Power bank vietati in aereo, le nuove regole...

Golpe in Guinea-Bissau, arrestato presidente Embaló: militari impongono...

Roma, 19enne accoltellato per 10 euro vicino al...