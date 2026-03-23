Parità di genere: Rossi (Rai), “Progetto europeo che in Italia, con Rai al centro, raccoglie

“È un progetto europeo, che raccoglie le principali istituzioni culturali e civili italiane e la Rai, nella sua funzione di servizio pubblico, è al centro di questo processo”. Sono le parole di Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai – Radiotelevisione Italiana, intervenuto a Roma alla cerimonia di firma del Protocollo d’intesa “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla”, parte dell’iniziativa lanciata dalla Commissione europea, e promossa in Italia dalla Rai, volta a favorire una rappresentanza di genere equilibrata nel dibattito pubblico. A porre la propria firma oggi il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e i rettori di sei atenei laziali.