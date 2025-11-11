Video

Palazzo Wedekind: Fava (Inps), ‘Paese invecchia, previdenza deve parlare con giovani’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“In un paese che invecchia, la previdenza deve parlare con i giovani. È per questo motivo che stiamo investendo sull’innovazione tecnologica, sull’efficienza, sulla trasparenza e sulla qualità dei servizi”. Sono le parole di Gabriele Fava, presidente Inps, in occasione dell’evento, a Roma, ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’, che celebra l’anniversario dell’acquisizione del Palazzo da parte dell’Istituto di previdenza, un’eredità storica che continua a guardare al futuro.

Potrebbe interessarti

Inps: Di Matteo ‘celebriamo anniversario con sguardo ai...

Pamela Noutcho Sawa, l’infermiera che riporta la boxe...

Peppe Vessicchio, l’ultimo grande applauso ai funerali nella...

Fabi (Aiom): ‘tumore seno è malattia sociale, necessario...

Il bilancio Ue va cambiato ma le proposte...

Trasporti: La Russa (Senato), ‘siano ben governati e...

Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘sinergia con istituzioni per incentivare...

Raid russi ai siti energetici

Trasporti: Fontana (Regione Lombardia), ‘infrastrutture fondamentali per sviluppo...

Trasporti: ass. Lucente, ‘Riforma legge dei trasporti e...