Palazzo Wedekind: Fava (Inps), ‘Paese invecchia, previdenza deve parlare con giovani’

“In un paese che invecchia, la previdenza deve parlare con i giovani. È per questo motivo che stiamo investendo sull’innovazione tecnologica, sull’efficienza, sulla trasparenza e sulla qualità dei servizi”. Sono le parole di Gabriele Fava, presidente Inps, in occasione dell’evento, a Roma, ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’, che celebra l’anniversario dell’acquisizione del Palazzo da parte dell’Istituto di previdenza, un’eredità storica che continua a guardare al futuro.