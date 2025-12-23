Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l’oncia

Nuovi livelli record per l’oro, dopo aver ritrovato slancio in una corsa che dura da quasi quattro anni: il metallo prezioso ha superato 4.400 dollari l’oncia, con un aumento di quasi il 70% da inizio anno. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Natale, quanto consumano le luci degli addobbi e come risparmiare Potrebbe interessarti Fabrizio Corona: “Se Signorini mi denuncia per revenge... 23 Dicembre 2025 Ricerca, Sla: il Natale solidale 2025 di Aisla... 23 Dicembre 2025 Cultura: all’aeroporto di Roma-Fiumicino l’opera ‘Apparato Circolatorio’ dello... 23 Dicembre 2025 OpenAi ha violato il copyright musicale? La sentenza... 23 Dicembre 2025 Cultura: Mollicone (Camera dei deputati), ‘Apparato circolatorio racconta... 23 Dicembre 2025 Cultura: scultore Jago, ‘siamo sempre immersi in ‘unico... 23 Dicembre 2025 Francesca Fialdini, dopo ‘Ballando’, un libro sulla dipendenza... 23 Dicembre 2025 Ancora dazi contro l’Europa, questa volta cinesi 22 Dicembre 2025 Trasporti: record di passeggeri all’aeroporto di Roma-Fiumicino: oltre... 22 Dicembre 2025 Premio Asi Sport&Cultura 2025: a Roma la 20esima... 22 Dicembre 2025