One Health Foundation e FederCusi, intesa su prevenzione e sport nelle università

Firmato un protocollo d’intesa biennale tra One Health Foundation e FederCusi (Federazione italiana dello sport universitario) per avviare una collaborazione tra gli esperti e i Centri sportivi universitari per una serie di progetti che saranno condotti sempre seguendo il paradigma One health. L’accordo prevede la creazione di una Rete nazionale di ‘Ambasciatori della One Health’, con l’obiettivo di promuovere iniziative e attività divulgative dedicate alla prevenzione. Inoltre, la collaborazione punta a incentivare stili di vita sani, con particolare attenzione all’attività sportiva, e a sostenere esami di screening e consulenze mediche negli atenei.

