Olimpiadi Milano Cortina 2026: Coca-Cola presenta la festa in 60 città della Fiamma olimpica

by Adnkronos
A 74 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, Coca-Cola, in qualità di presenting partner del viaggio della Fiamma olimpica, presenta nel capoluogo lombardo il percorso in 60 città, anticipato da un grande concerto, che prenderà il via il 6 dicembre a Roma. Seguire il viaggio dei tedofori è per Coca-Cola un’occasione di festa e condivisione con il territorio e le comunità in cui opera, oltre che un’occasione che stimola alla riflessione sui valori dello sport e delle Olimpiadi soprattutto: inclusione, unità e rispetto. Il legame tra l’azienda e il movimento olimpico risale addirittura al 1928, quando sostenne i Giochi Olimpici Estivi di Amsterdam.

