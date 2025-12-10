Video

Olena Zelenska, first lady al ‘fronte’

Nel 2023, nella celebre lista del Time, fra le 100 personalità più influenti del mondo e tra le 25 donne più influenti del pianeta secondo il Financial Times. Oggi Olena Zelenska ha più di 3 milioni di follower su Instagram. Al mondo chiede “non dimenticateci”. Per molti è un simbolo di resilienza. Per altri perfetta nella comunicazione. Lei dice di credere nel soft power.

Estratti audio: VIDEO URC 2025| Plenary Session – Farnesina – 10 lug 2025; VIDEO webtv.un.org – Learning to Stay Strong: Education as Ukraine’s Backbone of Resilience – 23 set 2025.

Ascolta “Aggiungi contatto” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.
 
Musiche su licenza Machiavelli Music.  
