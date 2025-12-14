Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare

Via libera all’Ocm vino, un insieme di misure che punta a semplificare le regole, garantire maggiore continuità ai programmi di promozione e rafforzare la competitività delle imprese della filiera. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post A Bari 100mo congresso Sigo, Meloni: ”Governo impegnato per tutela donne” Potrebbe interessarti Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e... 14 Dicembre 2025 Strage a Bondi Beach durante la festa ebraica... 14 Dicembre 2025 Strage di Sydney, il cittadino eroe affronta e... 14 Dicembre 2025 E’ il 2025 il secondo anno più caldo... 13 Dicembre 2025 Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al... 13 Dicembre 2025 Nautica: nuovi paradigmi per una delle eccellenze più... 12 Dicembre 2025 Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti 12 Dicembre 2025 La Ue congela a tempo indeterminato i beni... 12 Dicembre 2025 Nautica: Formenti (Confindustria Nautica), ‘lavorare in sinergia per... 12 Dicembre 2025 Salus tv n° 49 del 10 dicembre 2025 12 Dicembre 2025