Nautica: Formenti (Confindustria Nautica), ‘lavorare in sinergia per il nostro Sistema Paese’

“È chiaro e incontrovertibile quanto l’industria nautica italiana sia la migliore al mondo. Ce lo dimostrano anche i dati dell’export, dove abbiamo superato il navale mercantile e militare italiano e questo non era mai successo. Speravamo succedesse e lo abbiamo saputo alla fine del 2024 con il report di Cassa Depositi e Prestiti. Oggi parliamo di sinergie: di fare squadra non solo al nostro interno, ma anche con le associazioni nazionali del nostro settore, extra settore, con istituzioni e apparati statali, di modo che si lavori in sinergia per il nostro Sistema Paese”. Sono le parole di Piero Formenti, presidente Confindustria Nautica e presidente Saloni Nautici, in occasione del convegno ‘Nautica: Nuovi Paradigmi Per L’industria Made In Italy: relazioni internazionali, economia, politica industriale e normative di una filiera che guida la manifattura italiana e guarda al mondo’, l’Assemblea Soci annuale di Confindustria Nautica, svoltasi presso la Camera dei Deputati a Roma.

