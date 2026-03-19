Monopattini, dal 16 maggio 2026 scatta l’obbligo di targa e di assicurazione

Targa e assicurazione diventano obbligatori per i monopattini elettrici circolanti in Italia a partire dal 16 maggio 2026. Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del direttore generale per la Motorizzazione che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Decreto entrato in vigore e che concede ai proprietari di monopattini 60 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, facendo scattare a tutti gli effetti l’obbligo di targa, e conseguentemente anche di copertura assicurativa a partire dalla data sopracitata. Lo ricorda Assoutenti. Il contrassegno identificativo dei monopattini non sarà legato al mezzo, ma al proprietario, attraverso l’associazione tra i codici della targa e il codice fiscale del richiedente, e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo.

Con l’entrata in vigore della targa scatterà anche l’obbligo di assicurazione per i monopattini – analizza ancora Assoutenti – Il nuovo Codice della strada varato a fine 2024 prevede infatti che “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile”.