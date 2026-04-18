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Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’

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“Le pavimentazioni industriali hanno un ruolo importante nella possibilità di implementare l’automazione dei macchinari, limitando l’errore umano. Pertanto, vi sono alcune macchine che realizzano delle pavimentazioni, con una persona a bordo, e con delle penalità sempre più restrittive. Questo ci porta ad utilizzare tutte queste macchine in modo sempre più approfondito per cercare di dare a questo settore più sicurezza”. Sono le parole di Mariangela Marconi, presidente Conpaviper, alla sesta edizione del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile. Ad organizzare la tre giorni, che si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

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