Metro 2039 riporta l’incubo nucleare sotto il suolo di Mosca

(Adnkronos) – Il panorama videoludico si prepara a tornare nelle profondità della metropoli russa con l’annuncio ufficiale di Metro 2039, previsto per la prossima stagione invernale su PlayStation 5, Xbox Series e PC. Lo sviluppo, curato da 4A Games, promette di mantenere intatta la formula che ha reso celebre il franchise, puntando su una campagna single-player caratterizzata da atmosfere claustrofobiche e una marcata componente di horror psicologico. Durante la presentazione sono stati mostrati i primi dettagli tecnici che evidenziano una fedeltà visiva di alto livello, con un utilizzo combinato di sequenze di gioco e cinematiche in tempo reale per illustrare l’arsenale iconico e le nuove minacce mutanti.

La narrazione si sposta in avanti nel tempo descrivendo un sottosuolo profondamente mutato, dove le fazioni storiche sono state unificate sotto l’egida del Novoreich. A guidare questa nuova entità politica è Hunter, ben noto agli appassionati della serie, che qui assume il ruolo di un leader autoritario capace di soggiogare le comunità attraverso la propaganda e il controllo capillare dei tunnel. In questo scenario il giocatore assume il ruolo dello Straniero, un protagonista tormentato da visioni notturne che, diversamente dai capitoli precedenti, sarà interamente doppiato per garantire un coinvolgimento emotivo più diretto e una narrazione più stratificata.

La genesi dell’opera riflette inevitabilmente le difficili condizioni in cui si trova il team di sviluppo, composto in larga parte da professionisti ucraini che operano tra le sedi di Kyiv e Malta. Il conflitto bellico in corso ha influenzato profondamente la scrittura del gioco, portando gli autori a focalizzarsi maggiormente sui temi della scelta morale e del costo umano necessario per la sopravvivenza. Metro 2039 si presenta dunque come un’opera che, pur mantenendo i canoni estetici e ludici della tradizione, intende offrire una riflessione più matura e attuale, filtrata attraverso la specifica prospettiva del suo studio di origine.

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