Video

Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

L’edizione 2026 del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza dal 16 al 18 aprile, ha visto numeri in crescita su ogni fronte: oltre 330 infatti gli espositori, tra esteri ed internazionali, su circa 9300 mq di superficie espositiva, e più di 6000 visitatori unici. Alla sua sesta edizione, la kermesse targata Mediapoint & Exhibitions si è confermata la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali impiegati nel ciclo di vita del calcestruzzo.

Potrebbe interessarti

Gic 2026: ex ministro De Micheli, ‘Europa punti...

Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’

Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per...

Odessa e Kiev sotto le bombe russe, almeno...

Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria

L’attacco del presidente di Confindustria Orsini: “Cambiamo chi...

L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 aprile 2026

Rassegna stampa estera del 17 aprile 2026

Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana...

Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante